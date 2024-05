Nesta segunda-feira, 27, na Gameleira, a Marinha do Brasil recebeu uma moto aquática e uma carreta reboque, fruto de emenda do senador Alan Rick (União Brasil) de R$ 200 mil. Em ato simbólico, o senador fez a entrega das chaves ao capitão-tenente Alan Costa, comandante da Agência Fluvial de Boca do Acre. O equipamento reforçará as ações de segurança do tráfego aquaviário, prevenção de poluição ambiental nos rios, apoio em períodos de cheia no Acre e na atividade de capacitação de tripulantes de embarcação.

Segundo o capitão-tenente Alan Costa, a frota de embarcações só contava com uma moto aquática, equipamento que foi fundamental no trabalho durante as cheias do início do ano, no estado. “No último relato da alagação que teve aqui em Rio Branco, ela foi utilizada para adentrar em locais que em algumas embarcações de maior porte não entram, ela tem essa capilaridade. E essa, que está sendo incorporada para a Marinha do Brasil, hoje, vai ser de grande utilidade para o estado do Acre, sobretudo para manter a segurança do tráfego aquaviário e a salvaguarda da vida humana. Também a utilizaremos para a capacitação de tripulantes de embarcações e ensino profissional marítimo.” – explicou.

Durante a cerimônia, o senador Alan Rick recebeu o título de guerreiro honorário da Ordem dos Guerreiros do Purus. A honraria reconhece os relevantes serviços prestados a Agência Fluvial de Boca do Acre, responsável pela atuação nas calhas dos rios Acre e Purus.

“É a nossa maneira de agradecer ao senador que propôs essa emenda parlamentar que vai ajudar tanto a Marinha como vai aumentar o nível de segurança da navegação fluvial aqui nos rios do estado, beneficiando diretamente os ribeirinhos e todos aqueles que utilizam o transporte fluvial.” – colocou o comandante.

O senador Alan Rick ressaltou o respeito e admiração pelas forças armadas e que continuará apoiando as atividades da Marinha do Brasil. “Continuarei destinando emendas para melhor equipá-los. Temos o sonho da transferência do posto aqui para Rio Branco, um projeto de mais de R$ 25 milhões para a construção de toda a estrutura e vamos continuar trabalhando junto à bancada federal em direção a isso. Vamos dar as mãos, parlamentares federais, estaduais, governo do estado, agir construindo parcerias para realizar mais pelas nossas instituições que têm a confiança do nosso povo.” – colocou o senador.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga, elogiou o trabalho do parlamentar e da Marinha. “Temos visto o quanto o senador tem trabalhado para fortalecer às instituições e para atender às demandas do nosso povo. Ele tem sido muito presente, tem defendido grandes projetos que vão mudar a cara de Rio Branco, tem lutado pela reconstrução da BR-364, tão importante para nós do Juruá. Tem atendido o que temos levado aqui da bancada estadual e necessita de intermediação junto aos entes federais.” – disse.

Também participaram o superintendente da ABIN, Eder Manfrin Nonato, o vereador Francisco Piaba, o comandante da Defesa Civil Estadual, coronel Batista, e a diretora de planejamento da FUNTAC, Mirla Miranda.

ASCOM

Fotos: Willamis França

