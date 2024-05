Nesta segunda-feira (27), a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da parcela de maio do novo Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 7. O valor mínimo do benefício é R$ 600, com o valor médio subindo para R$ 682,32 devido a adicionais. Este mês, o programa beneficiará 20,81 milhões de famílias, com um investimento total de R$ 14,18 bilhões.

Além do valor mínimo, são pagos três adicionais: R$ 50 para mães de bebês até seis meses (Benefício Variável Familiar Nutriz), R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos, e R$ 150 para famílias com crianças até 6 anos.

O pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis do mês, com informações acessíveis pelo aplicativo Caixa Tem. Este ano, os beneficiários não têm mais o desconto do Seguro Defeso, conforme a Lei 14.601/2023.

Desde julho do ano passado, a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) cancelou 250 mil famílias com renda acima do permitido, enquanto 170 mil novas famílias foram incluídas graças à política de busca ativa.

Cerca de 2,59 milhões de famílias estão na regra de proteção, recebendo 50% do benefício por até dois anos se conseguirem emprego, desde que a renda por integrante seja até meio salário mínimo. O benefício médio para essas famílias é R$ 370,87.

Em maio, não haverá pagamento do Auxílio Gás, que volta em junho e é destinado a famílias do CadÚnico com membros que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica têm prioridade no recebimento deste auxílio.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram