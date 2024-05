Santa Rosa do Purus, AC – A cidade de Santa Rosa do Purus está em luto pela perda precoce de Gezilda dos Santos Peres, que faleceu ontem, 25 de maio, em Rio Branco. Gezilda, de apenas 23 anos, havia conquistado recentemente o segundo lugar no concurso Miss Santa Rosa 2024, realizado no dia 28 de abril.

Uma Tragédia Inesperada

A jovem foi encontrada desacordada em sua residência em Santa Rosa do Purus alguns dias atrás. Ela foi imediatamente levada para Rio Branco em um voo de emergência, onde foi internada em estado grave e entubada na UTI. Infelizmente, apesar dos esforços médicos, Gezilda não resistiu e veio a falecer. Até o momento, a causa exata da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Legado e Família

Gezilda deixa duas filhas pequenas, sua mãe e cinco irmãos. Conhecida por sua beleza, carisma e determinação, a jovem havia se destacado no concurso Miss Santa Rosa, ganhando o carinho e a admiração de todos na comunidade. Sua morte repentina deixou amigos e familiares em choque e consternados.

A organização do Miss Santa Rosa expressou profundo pesar pela morte de Gezilda nas redes sociais. Em nota, destacaram a alegria e a energia que a jovem trouxe para o concurso e para a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

“A partida precoce de Gezilda nos deixa profundamente entristecidos. Ela era uma jovem cheia de vida, com um futuro promissor pela frente. Nossa solidariedade e orações estão com sua família neste momento de dor”, dizia a nota.

A notícia da morte de Gezilda dos Santos Peres gerou um sentimento de grande tristeza na comunidade de Santa Rosa do Purus. Amigos, vizinhos e familiares se reuniram para prestar suas homenagens e oferecer apoio à família enlutada. Muitas mensagens de condolências foram compartilhadas nas redes sociais, refletindo o impacto que Gezilda teve na vida de tantas pessoas.

O velório e o sepultamento de Gezilda acontecerão em Santa Rosa do Purus, onde a comunidade poderá se despedir e prestar suas últimas homenagens. Neste momento de luto, todos se unem para recordar a jovem que, com sua graça e determinação, deixou uma marca indelével em seus corações.

A cidade de Santa Rosa do Purus se despede de Gezilda dos Santos Peres com um sentimento profundo de perda e saudade, lembrando-se da jovem talentosa e cheia de vida que ela foi. Que sua alma descanse em paz e que sua família encontre conforto em meio a esta tragédia.

Por Acreonline.net

