O meia Kauê, revelado na base do Galvez, foi aprovado no Flamengo depois de três semanas de avaliação. O garoto da periferia de Rio Branco é uma grande promessa do futebol acreano.

“Temos uma base forte e o Kauê é mais um garoto aprovado em um grande clube do futebol brasileiro. Isso serve para mostrar o trabalho esportivo e social revelado pelo Galvez”, comentou o presidente do Imperador, Igor Oliveira.

Meia com qualidade

Kauê,15, é um meia clássico. Habilidoso na perna esquerda e com grande capacidade de criação. O garoto tem qualidade técnica para ser um grande atleta e vai jogar na categoria Sub-16.

Por três temporadas

Segundo Igor Oliveira, os detalhes da negociação ainda serão fechados. Contudo, Kauê vai assinar por três temporadas e receberá uma ajuda de custo mensal.

“As condições oferecidas pelo Flamengo são excelentes. Ainda iremos definir o percentual, mas o importante agora é o melhor para o Kauê”, avaliou o dirigente.

Por PHD Esporte Clube

