Pedro Henrique Lima Alves, de 20 anos, foi atingido por um tiro na noite do último sábado, 25 de maio, na Rua do Passeio, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Pedro relatou à polícia que estava caminhando com um amigo, Deivid, após sair da casa da namorada, quando dois criminosos em uma motocicleta se aproximaram. O garupa disparou várias vezes, atingindo Pedro na região cervical, com o tiro entrando pela nuca e saindo pela escápula. Pedro caiu na rua, enquanto Deivid conseguiu escapar ileso.

A Polícia Militar foi acionada e está investigando o caso para identificar e prender os autores do ataque.

Por Acreonline.net

