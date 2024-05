Uma jovem, identificada como Dayza da Silva Castro, de 17 anos, sofreu um trágico acidente que resultou em sua decapitação na BR-010, em Paragominas, no sudeste do Pará. O incidente ocorreu na última quarta-feira, 23 de maio.

De acordo com a Polícia Civil, Dayza pilotava uma moto quando foi atingida por um pedaço de madeira que se soltou da carroceria de uma caminhonete que vinha no sentido contrário. O impacto causou a morte instantânea da adolescente. O motorista da caminhonete fugiu do local, dirigindo em direção a Ulianópolis.

Uma outra mulher, que estava na garupa da moto, sofreu apenas ferimentos leves e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas, onde recebeu os primeiros socorros.

Imagens do local do acidente mostram a presença de agentes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica, que realizaram os procedimentos necessários. O corpo de Dayza foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas.

A Polícia Civil continua investigando o caso e busca por informações que possam levar à identificação e captura do motorista fugitivo.

Por AcreOnline.net

