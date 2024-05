Com a queda de temperatura decorrente de uma nova frente fria que atinge a capital acreana a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil realizou, neste sábado (25), a entrega de vários cobertores aos moradores em situação de rua da capital. A distribuição ocorreu na sede do Centro Pop, que fica no centro de Rio Branco.



O Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), atende cerca de 500 pessoas com diversos serviços voltados para a assistência como alimentação, encaminhamento de saúde e oferta de Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Na semana passada foi lançada uma Campanha do Agasalho para arrecadar vestimentas para serem distribuídas à população em situação de rua no município.



De acordo com a coordenadora do Centro POP, Liberdade Leão, com a chegada do frio, a preocupação se torna presente, haja vista que muitos moradores de rua não possuem agasalhos para enfrentar a baixa temperatura nas ruas.

“Nós pedimos que a população nos ajude. Estamos aceitando doações de roupas de frio, cobertores, mantas. Toda ajuda será bem-vinda.”

Miriam Melo/Assecom

