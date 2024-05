José Anailson Alves de Souza, de 52 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado, 25 de maio, em um prédio em construção na Rua Presidente Juscelino, no Centro de Rodrigues Alves, interior do Acre. O corpo de José Anailson foi descoberto pelo proprietário da obra, que imediatamente acionou a Polícia Militar.

A vítima foi encontrada sem roupas e com diversas perfurações nas costas, sugerindo que foi atacada com uma faca. De acordo com informações preliminares, José Anailson sofreu pelo menos cinco perfurações pelo corpo.

Familiares informaram que José Anailson era um conhecido consumidor de bebidas alcoólicas e residia na outra margem do Rio Juruá, apesar de ser morador de Rodrigues Alves. A polícia está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.

Por Acreonline.net

