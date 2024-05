O governador Gladson Cameli recebeu na tarde desta sexta-feira, 24, no Palácio Rio Branco a visita do prefeito de Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo. Durante o encontro, o prefeito expressou sua gratidão pela recepção calorosa e aproveitou a oportunidade para convidar o governador a visitar Cusco, conhecendo suas potencialidades e explorando possibilidades de futuras parcerias.



O prefeito Luis Beltrán está no Acre em busca de parcerias nas áreas de turismo e comércio, com foco em valorizar a ligação entre o Brasil e o Peru via Acre. Ele busca ampliar e melhorar os serviços de acesso a essa rota turística que atrai milhares de pessoas todos os anos, utilizando o Acre como passagem para o país vizinho pela Rodovia Interoceânica.

Durante a visita, os líderes realizaram uma troca de presentes, simbolizando a amizade e o respeito mútuo entre as regiões. O prefeito de Cusco entregou ao governador Gladson Cameli uma carta que expressa seu mais sincero cumprimento e admiração pelo trabalho realizado no desenvolvimento e bem-estar do estado. Na carta, o prefeito também destaca a importância de fortalecer os laços de amizade e cooperação, comprometendo-se a trabalhar conjuntamente em iniciativas que beneficiem ambos os povos.

A importância de Cusco

Cusco, situada no sudeste do Peru, é uma cidade de imensa importância histórica, cultural e turística. Antiga capital do Império Inca, Cusco foi o coração administrativo, político e militar de uma das civilizações mais avançadas da América pré-colombiana.

A cidade preserva impressionantes vestígios arqueológicos e arquitetônicos, como Sacsayhuamán e Qorikancha, que demonstram a engenharia sofisticada dos incas. Culturalmente, Cusco é um centro vibrante de tradições indígenas e coloniais, refletidas em festivais, danças e artesanato local. Turisticamente, é o principal ponto de partida para o Vale Sagrado e a famosa trilha inca para Machu Picchu, atraindo milhões de visitantes anualmente. O status de Patrimônio Mundial da Unesco sublinha sua relevância global como um tesouro histórico e cultural.



A visita do prefeito de Cusco ao Acre e o fortalecimento das relações entre essas regiões prometem abrir novas oportunidades de desenvolvimento, beneficiando tanto o turismo quanto o comércio entre o Brasil e o Peru.

