Nessa sexta-feira (24), a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), compartilhou um vídeo do momento da prisão de um homem de 46 anos, que estava em um motel durante um programa sexual com uma menina de 13 anos, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste da capital amazonense.

Nas imagens, é possível ver quando agentes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) invadem o quarto e flagram o criminoso com a vítima. Veja: Tocador de vídeo 00:07 00:26 De acordo com informações, a vítima era agredida pela mãe e obrigada a se prostituir, cobrando R$ 100 por programa.

Além disso, a criança também era vítima de exploração de trabalho infantil, uma vez que a mãe obrigava que ela trabalhasse como babá de uma criança. O criminoso vai responder por estupro de vulnerável. A mãe foi autuada por exploração sexual infantil, lesão corporal e favorecimento à exploração sexual.

A dona do motel também irá responder por exploração sexual, ja que os programas aconteciam sempre no mesmo estabelecimento.

Por CM7

