O primeiro elevado da capital acreana já é uma realidade. Faltando menos de dois meses para a inauguração da obra, a empresa contratada segue em ritmo acelerado para conseguir entregar o projeto no prazo. Na última quinta-feira (23), o prefeito da capital fez uma visita in loco para acompanhar a instalação da primeira viga do elevado.

Segundo o prefeito de Rio Branco, a construção busca trazer melhoria da mobilidade urbana na capital, oferecendo mais agilidade para o dia a dia das pessoas, uma grande economia de tempo nos deslocamentos e, como consequência, mais qualidade de vida nos centros urbanos.

“Estou feliz porque isso aqui é um marco na história da nossa querida Rio Branco. A partir de agora, nossa capital entra para a classe das cidades modernas, ágeis no trânsito, que querem realmente ser cidades inteligentes. Inclusive, estamos inscritos no programa Cidades Inteligentes no Mundo e vamos fazer isso. Mobilidade urbana, cidade limpa, iluminação 100%, muito mais segurança com as câmeras que estamos instalando na cidade inteira. Enfim, muita coisa nova acontecendo e o povo merece.”



De acordo com Teófilo Lessa, proprietário da empresa responsável pelo serviço, mesmo com o desafio de realizar algumas etapas durante o período de inverno, a obra segue corretamente o cronograma estabelecido e com previsão para ser finalizada antes do prazo.

“Essas vigas são de alta resistência e durabilidade, não é uma liga de aço convencional, foi um lote produzido especialmente para a nossa obra. As características do aço que estamos utilizando combatem a corrosão, que geralmente afeta a maioria, mas esse aqui não sofre esse tipo de intervenção porque, dentro das propriedades químicas, ele tem elementos que expulsam qualquer agente agressor corrosivo, o que vai dar mais vida útil para o nosso

