Um vídeo mostra Heitor, de 9 anos, que foi assassinado a tiros no durante a festa de aniversário dele, cantando ‘parabéns’, logo antes da chacina começar. Enquanto a família estava fazendo a festa para o menino na última quinta-feira (23), em Ribeirão das neves, na Grande BH, homens entraram no local e atiraram contra a família. Na gravação, é possível ver Heitor ao lado de duas mulheres, uma mais velha e uma mais jovem, enquanto cantavam parabéns para ele.

Além da criança, morreu também uma prima dele, Layza Emanuele Pereira de Oliveira, de 11 anos, e o pai de Heitor, Junior Moreira Lima, de 26 anos.Outras quatro pessoas foram feridas. Ao todo, sete pessoas foram baleadas. O pai de uma menina de 13 anos baleada na festa, mas que sobreviveu, afirmou que o sonho de Heitor era tirar a família da favela. “O coração já não estava querendo ir à festa. Eu não estava muito bem, eu estava meio assim apreensivo, algo me dizia para ir embora porque algo ia acontecer”, contou. Por isso, no fim da tarde, deixou o local: “Fui cedo para lá, por volta de 12h e fui embora às 17h, mas minha esposa e minha filha, de 12, ficaram lá”, disse.

Sonho interrompido

O familiar contou que o menino morava com a mãe e com a irmã. “Foi criado por nós, sempre estava na minha casa. Éramos uma espécie de avô-pai”, disse. O aniversariante Heitor queria ser jogador profissional de futebol e estava no caminho para realizar o sonho. Ele foi atleta da escolinha do Atlético. “Esta semana, ele tinha treino marcado no Galo, seria na segunda-feira (3). Era um grande jogador”, acrescentou. O Atlético informou, por meio da assessoria de imprensa, que o Heitor foi atleta da iniciação (categoria de garotos abaixo dos 14 anos) até 2023. Neste ano, estava em uma repescagem, participando de alguns treinos e sendo acompanhado.

Motivação do ataque

De acordo com a PM, a tragédia está ligada à guerra do tráfico de drogas em Vespasiano. “Uma guerra que estaria acontecendo na região do Morro Alto, em Vespasiano. Uma das partes estava comemorando o aniversário da criança dele quando esses autores entraram no sítio e atiraram contra várias pessoas”, disse o capitão Arley Santos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que atendeu a ocorrência.

