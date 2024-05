O mercado de transferências do futebol brasileiro está agitado com possíveis contratações de dois bons jogadores. O Vasco da Gama está com negociações avançadas para trazer o meia Philippe Coutinho, atualmente no Aston Villa, da Inglaterra. Enquanto isso, o Flamengo tem interesse em contratar o meia Oscar, famoso por ter marcado o único gol do Brasil contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

O Vasco pretende fechar um acordo de empréstimo com obrigação de compra ao final do vínculo com Philippe Coutinho. Inicialmente, o contrato será válido até o fim desta temporada, com a compra definitiva dos direitos do jogador caso a operação seja bem-sucedida.

A SAF Vascaína que já investiu R$ 130 milhões em reforços no início do ano, opta por essa estrutura para minimizar os riscos financeiros imediatos.

Situação de Coutinho

O jogador Philippe Coutinho está disposto a retornar ao Brasil, após estar no banco no Aston Villa, ainda aceitou uma significativa redução salarial. Atualmente, o meia recebe R$ 3,2 milhões por mês, mas aceitou negociar valores entre R$ 600 mil e R$ 1 milhão mensais.

Ainda, o Aston Villa estaria disposto a liberar o jogador por uma cifra entre 5 e 7 milhões de euros na obrigação da compra.

Oscar no Flamengo

Já o Flamengo enfrenta um desafio financeiro maior para concretizar a contratação de Oscar. Atualmente o meio joga na China, e recebe aproximadamente 24 milhões de euros por ano, o que equivale a R$ 10 milhões mensais.

Este salário é inviável para qualquer clube brasileiro, mas Oscar está consciente da necessidade de reduzir seus vencimentos para se adequar ao mercado sul-americano. Disposto a voltar para o Brasil, o jogador aceitou negociar um salário na faixa de R$ 2 milhões mensais, um valor ainda alto, porém dentro das possibilidades do Flamengo.

Por Nicole Cavalcante

