Os Correios têm excelentes novidades para quem procura uma oportunidade de emprego no setor público! Além do concurso para cargos de nível médio (Agente de Correios) e nível superior (Analista de Correios), haverá uma seleção específica para a área de Segurança do Trabalho.

A organização do processo para a área de Segurança do Trabalho já está definida: o IADES será responsável pelo recebimento das inscrições e pela aplicação das provas.

Se você tem interesse em ingressar nos Correios, reunimos neste artigo informações detalhadas sobre cada cargo. Confira!

Sonha em fazer parte da maior empresa de entrega do Brasil? Então prepare-se, porque o concurso dos Correios está chegando com mais de 7.800 vagas para cargos de nível médio e superior!

Mas quanto você vai ganhar? A remuneração varia de acordo com o cargo e a sua progressão na carreira, mas pode chegar até R$ 26.013,50 por mês!

Confira abaixo a tabela completa de salários:

Cargo Júnior Pleno Sênior Topo da Carreira

Agente de Correios R$ 2.429,25 R$ 4.432,81 R$ 6.190,05 R$ 6.190,05

Técnico de Correios R$ 3.543,67 R$ 4.553,57 R$ 6.018,95 R$ 11.403,95

Especialista de Correios – R$ 8.516,50 R$ 11.934,73 –

Analista de Correios R$ 6.856,25 R$ 8.212,23 R$ 12.445,71 R$ 26.013,50

Auxiliar de Enfermagem R$ 2.623,94 – R$ 6.149,73 –

Técnico de Segurança do Trabalho R$ 3.543,67 – R$ 11.403,95 –

Enfermeiro do Trabalho R$ 6.557,11 – R$ 26.013,50 –

Engenheiro de Segurança do Trabalho R$ 6.856,25 – R$ 26.013,50 –

Médico do Trabalho R$ 6.856,25 – R$ 26.013,50 –

Mas os Correios oferecem mais do que apenas um bom salário! Você também pode contar com diversos benefícios, como:

Auxílio para Dependentes com Deficiência: até R$ 989,90 por dependente.

Reembolso Creche e Babá: até R$ 686,50 por mês para mães de crianças até sete anos.

Vale Refeição/Alimentação: R$ 1.382,42.

Vale-Transporte: até R$ 835,83 por mês.

Plano de Saúde.

Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa (AADC): 30% do salário-base.

Adicional de Atendimento em Guichê (AAG): R$ 312,26.

Participação nos Lucros e Resultados.

E tem mais! Os Correios oferecem crescimento profissional rápido, com aumentos a cada cinco anos.

Quer saber mais sobre os cargos, requisitos e atribuições? Dá uma olhada:

Cargos:

Agente de Correios

Técnico de Correios

Especialista de Correios

Analista de Correios

Auxiliar de Enfermagem

Técnico de Segurança do Trabalho

Enfermeiro do Trabalho

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Médico do Trabalho

Requisitos:

Requisitos e Atribuições:

Cargos Atribuições Requisitos

Agente dos Correios Executar serviços operacionais, comerciais e de suporte Nível médio

Analista de Correios Aplicar conhecimentos técnicos, otimizando resultados e aprimorando padrões de trabalho Nível superior e registro de classe

Auxiliar de Enfermagem Realizar atividades sob orientação de profissionais habilitados Ensino médio e curso de auxiliar de enfermagem

Enfermeiro do Trabalho Aplicar conhecimentos técnicos em programas de Medicina do Trabalho Nível superior e especialização

Engenheiro de Segurança Orientar estudos e projetos de segurança, identificar causas de acidentes Nível superior e especialização

Técnico de Segurança Inspecionar condições ambientais, elaborar relatórios e orientar uso adequado de equipamentos Ensino médio e curso técnico

Médico do Trabalho Aplicar conhecimentos técnicos em programas de saúde ocupacional Nível superior e especialização

Atribuições:

As atribuições variam de acordo com o cargo, mas em geral, envolvem atividades como:

Distribuição e entrega de encomendas.

Atendimento ao cliente.

Operação de máquinas e equipamentos.

Elaboração de relatórios.

Inspeção de segurança.

E muito mais!

Os editais para os cargos de nível médio e superior estão previstos para serem publicados em setembro de 2024.

Fique de olho no site dos Correios e prepare-se para conquistar sua vaga!

Por Jornal Contabil

