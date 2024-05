O benefício do Bolsa Família terá uma elevação na parcela de junho devido à incorporação do Auxílio Gás, conforme comunicado pelo Governo Federal. Essa medida busca salvaguardar o poder de compra das famílias diante do atual cenário de inflação elevada, especialmente nos preços do gás de cozinha.

O valor da atualização da parcela será determinado com base no montante do Auxílio Gás vigente para junho, estabelecido em R$ 110. O Auxílio Gás é um auxílio bimestral destinado a famílias de baixa renda para auxiliar na aquisição de botijões de gás de cozinha, um item de necessidade básica no orçamento doméstico.

Não será necessário que os beneficiários do Bolsa Família façam qualquer inscrição adicional para receber o valor atualizado. O crédito será realizado automaticamente nas contas dos beneficiários, seguindo o cronograma habitual de pagamentos do programa.

A integração do Auxílio Gás ao Bolsa Família representa uma das iniciativas do Governo Federal para garantir a proteção social das famílias mais vulneráveis. O objetivo é minimizar os impactos da inflação sobre o orçamento familiar, sobretudo em relação a itens essenciais como o gás de cozinha.

Alterações no Bolsa Família de Junho

Razão da Atualização: Incorporação do Auxílio Gás ao programa.

Valor da Atualização: Determinado com base no montante do Auxílio Gás em junho (R$ 110).

Método de Recebimento: Crédito automático na conta do beneficiário, conforme o calendário de pagamentos.

Beneficiários: Todos os participantes do Bolsa Família.

Medidas Adicionais do Governo: Ações para combater a inflação e proteger as famílias, como a redução de impostos sobre combustíveis e alimentos.

O Bolsa Família, revitalizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), continua sendo um programa vital para milhões de cidadãos brasileiros. Com a adição do Auxílio Gás, o programa se fortalece ainda mais, assegurando o bem-estar das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para mais informações sobre o Bolsa Família e o Auxílio Gás, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social ou ligue para o Disque Bolsa Família pelo número 0800 726 1010.

Por Luís Ronaldo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram