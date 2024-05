Sena Madureira – Nossa reportagem recebeu informações preliminares sobre um grave acidente ocorrido nesta sexta feira,23, por volta das 19 horas na Avenida Brasil, próximo ao Estádio Morrerão. Duas motocicletas colidiram em alta velocidade, resultando em quatro pessoas feridas.

De acordo com as primeiras informações, cada motocicleta transportava duas pessoas no momento da colisão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e está prestando socorro às vítimas no local.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos ou as causas exatas do acidente. A matéria está em desenvolvimento, e traremos mais informações a qualquer momento.

Por Acreonline.net

