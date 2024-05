Na tarde desta quinta-feira (23), duas adolescentes protagonizaram uma briga em frente à Escola Municipal Violeta de Matos Aerosa, localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste de Manaus. A confusão, que ocorreu logo após o término das aulas, foi gravada por outros alunos e mostrou chutes e puxões de cabelo entre as jovens.

O tumulto começou com uma discussão na rua, atraindo a atenção de vários estudantes que, ao invés de intervir, incentivaram a briga. A altercação só terminou quando uma terceira jovem, que não estava envolvida no conflito, conseguiu separar as duas adolescentes.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) tomou conhecimento do ocorrido e informou que identificará todos os envolvidos para acionar seus responsáveis. A Semed enfatizou que a briga aconteceu fora do horário de aula e destacou os projetos contínuos da escola para prevenir a violência no ambiente escolar.

“Estamos cientes do incidente e já estamos tomando as medidas necessárias para identificar e conversar com os responsáveis pelas alunas envolvidas. É importante destacar que trabalhamos constantemente em projetos educativos que visam promover a paz e resolver conflitos de maneira pacífica dentro e fora da escola,” afirmou um porta-voz da Semed.

