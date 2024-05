Brasil – Uma mulher de 27 anos foi presa na última quarta-feira (22) por confessar o assassinato de sua filha, uma bebê de 10 meses, e por esconder o corpo no freezer de sua residência em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher admitiu ter utilizado chumbinho para cometer o crime.

A Polícia Militar informa, através do 6º BPM, que foi acionada, na noite da terça-feira (21), para uma ocorrência na Comunidade de Dom Helder, bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, em que uma mulher identificada por Simary Rayane, de 27 anos, ameaçava o suicídio.

A avó da criança foi quem fez a denúncia, acionando a PM na noite de terça-feira (21) para visitar a casa da família, situada no bairro de Candeias. Ela relatou aos policiais que sua filha ameaçava cometer suicídio e se recusava a revelar o paradeiro da neta. Embora a PM não tenha especificado a data do ocorrido, informou que o crime aconteceu aproximadamente 30 dias antes.

Diante do relato da avó sobre o desaparecimento da bebê, os policiais a aconselharam a procurar o Conselho Tutelar e ajuda psicológica devido aos problemas familiares existentes. Contudo, na manhã do dia seguinte (22), a mãe da mulher foi até o 6º Batalhão da PM, localizado em Prazeres, também em Jaboatão, e comunicou às autoridades que sua filha havia confessado o assassinato do bebê.

Após a denúncia, a PM dirigiu-se à residência da família, onde a mãe confessou ter matado a bebê com chumbinho, um veneno proibido para comercialização no Brasil desde 2012. A área em que o freezer com o corpo da vítima estava foi isolada para investigação pericial, e a Polícia Civil assumiu o caso. Segundo informações da Polícia Militar, a mãe foi conduzida do 6º Batalhão para prestar depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizado no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

O portal G1 tentou contatar a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o caso, porém não obteve resposta até a última atualização desta matéria.

TV Guararapes

