Brasil – Surgiu, nesta quinta-feira (23), uma atualização sobre o caso que viralizou nas redes sociais, onde uma mulher aparece agredindo sem piedade o seu próprio companheiro. Esse caso aconteceu no ocorreu no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A agressora foi identificada como Leslly Letícia, que seria uma suposta lutadora de artes marciais.

A vítima da agressão, identificada como Pablo Silva, conseguiu escapar a pé após sofrer as agressões violentas. Conforme relatos, Pablo esperou o momento oportuno e conseguiu fugir das garras de Leslly, a mulher com quem ele mantinha um relacionamento amoroso. De acordo com informações de internautas, Leslly surtou ao saber que o homem havia saído do trabalho para beber com seus amigos.

Ele teria chegado em casa de madrugada, porém ela esperou ele acordar para se vingar. De ressaca, o homem ficou acuado no canto da cama, enquanto a mulher lhe dava socos e chutes na cabeça. Ela mesma fez questão de gravar tudo e jogou no grupo dos amigos dele, avisando para não o convidarem mais para beber.

O vídeo acabou vazando e gerando revolta na internet. A vítima não foi a uma delegacia prestar queixa contra ela com medo de represálias e chacotas.

