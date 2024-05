A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), iniciou na semana passada o recadastramento e o atendimento de pessoas em situação de rua. Durante toda a semana, a equipe do Centro de referência para essa população, em conjunto com o serviço de abordagem social, percorreu sete territórios onde ficam essas pessoas além das praças públicas da cidade, para identificar e contabilizar essas pessoas, realizando uma espécie de censo.

O objetivo é conhecer de perto a situação desses moradores que vivem em situação de rua, saber onde vivem, como vivem, para poder desenvolver políticas públicas para esse público.

A busca ativa contou com o acompanhamento do Ministério Público, parceiro essencial neste processo, incluindo a promotoria responsável pelos direitos humanos e cidadania. A iniciativa visa mapear pessoas em situação de rua na cidade, um desafio crescente, tanto em Rio Branco, quanto em outras regiões do Brasil.

Estatísticas indicam que 70% das pessoas que vivem na rua enfrentam problemas decorrentes de uma vida adversa e também são usuárias de entorpecentes e outras substâncias químicas. Para essas pessoas família, lugares, dias e horas não tem tanta importância assim, cada um tem sua própria história de vida.



O diretor de Assistência Social da SASDH, Ivan Ferreira, reafirma o compromisso da prefeitura em não poupar esforços para acompanhar e encaminhar e assistir as pessoas em situação de rua, proporcionando-lhes o suporte necessário para melhorar as condições de vida deles.

“O município de Rio Branco tem feito sua parte com o nosso Centro de Referência. Além de todo esse recadastramento, na última segunda-feira a gente iniciou uma sala de aula, do EJA, no Centro POP. A gente está preocupado também com toda a questão educacional, a parte da assistência social. Lembrando que o trabalho é feito em rede.

Ele precisa do apoio da assistência social, em especial da saúde, da educação. Então toda a rede, todo o eixo, para que a gente possa tirar o sofrimento das pessoas que estão em situação de rua. A Prefeitura de Rio Branco, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), não têm medido esforços para que a gente possa estar acompanhando e fazendo os encaminhamentos necessários”, destacou Ivan Ferreira.

Luiz Cordeiro / Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram