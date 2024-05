Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante após ser filmada agredindo uma bebê de 8 meses e uma criança de 2 anos e 4 meses. A mãe descobriu o caso através das imagens das câmeras de segurança do condomínio em que mora, na Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu no domingo (12), no Dia das Mães.

Nas imagens registradas dentro da brinquedoteca do condomínio, é possível ver a mulher, identificada como Adriana da Silva Dias, sacudindo as duas crianças e realizando movimentos bruscos enquanto cuidava delas.

A mãe, que não quis se identificar, disse que suspeitou que a agressão tivesse acontecido ao perceber arranhões na barriga do filho, de 2 anos. Ao perguntar para a criança o que teria causado o ferimento, o menino falou o nome da babá, Adriana.

G1 Brasil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram