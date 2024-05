A Polícia Militar, através do 6° BPM, durante buscas do autor de uma tentativa de furto em uma loja de tintas no bairro COHAB apreendeu drogas, facas, balança de precisão, rádio comunicador e um simulacro de arma de fogo em Cruzeiro do Sul.

A equipe policial militar após ser acionada sobre o arrombamento da loja, continuou o patrulhamento nas adjacências quando, após levantamento da Seção de Inteligência e Análise Criminal do 6° BPM, foi possível identificar o local que o suposto autor estava escondido.

No momento que as guarnições estavam se aproximando da casa, o possível autor percebeu a presença dos policiais e conseguiu empreender fuga abandonando o imóvel.

No local, foram apreendidos 30g de Pedra de Cocaína e 5 trouxinhas de cocaína,110 trouxinhas maconha, 4 facas , 3 balanças de precisão, uma calculadora, um rádio comunicador com carregador, umsimulacro de pistola, sacos para embalagem de entorpecentes e uma peça do fardamento antigo da Polícia Militar do Estado do Acre.

Foi feito patrulhamento nas imediações, mas não foi possível efetuar a prisão. O material apreendido e as informações foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia para subsidiar investigações da Polícia Civil.

ASCOM 6° BPM

