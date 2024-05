Na manhã desta terça-feira, 14, uma operação policial no Ramal Copaíba, no Bujari, resultou na prisão de três indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a ação, foram apreendidos entorpecentes, quantias em dinheiro e materiais utilizados para o empacotamento das drogas.

A operação foi conduzida por uma equipe de investigadores que, no momento da diligência, identificaram que um dos suspeitos possuía mandado de prisão em aberto e estava foragido da justiça. De acordo com as investigações, o grupo estava sob monitoramento há meses.

De acordo com o delegado, Bruno Coelho, o dono da residência já havia sido preso recentemente, após a apreensão de drogas em seu veículo. “O indivíduo estava respondendo ao processo em liberdade, a prisão desses indivíduos é de extrema importância para a segurança da população local, pois trará maior tranquilidade aos moradores do Ramal Copaíba”, afirmou a autoridade policial.

A comunidade do Ramal Copaíba vinha sendo afetada pela atividade criminosa do grupo. As prisões realizadas hoje representam um significativo avanço no combate ao tráfico de drogas na região.

ASCOM PC

