A vereadora Ivoneide Bernardino dedicou parte do seu pronunciamento no grande expediente, durante a sessão da noite desta terça-feira (14) na câmara municipal, para solicitar junto à prefeitura a construção de um espaço cultural na antiga concha acústica, localizada na região do bairro da pista.

Segundo a parlamentar, a obra será de grande utilidade para o município, visto que os diversos segmentos culturais não dispõem de um espaço adequado para realizar suas atividades.

“Hoje os movimentos de quadrilhas juninas, hip-hop, taekwondo, e também as igrejas evangélicas não dispõem de um local propício para realizar suas atividades. Sabemos que o apoio à cultura significa mais jovens longe do mundo do crime e menos ociosos, portanto essa obra será importante para nossa cidade”, disse a presidente.

Ivoneide destacou ainda que a demanda requer pouco investimento, tendo em vista que as arquibancadas ainda podem ser reaproveitadas, sendo necessário apenas a construção do palco e um cercado ao redor.

