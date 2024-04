O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), promoveu na manhã da segunda-feira, 15, o 2⁰ Encontro de Assessores do Sistema Público de Comunicação, demonstrando um compromisso renovado com a valorização e modernização da comunicação pública. O evento, realizado no auditório da PGE, em Rio Branco, contou com a liderança do governador Gladson Cameli e da secretária de Comunicação do Acre, Nayara Lessa.

Durante o encontro, foram anunciadas iniciativas significativas para fortalecer e aprimorar a comunicação estadual. Um dos destaques foi a apresentação do layout do novo site da Agência de Notícias do Acre, que estará disponível nos próximos dias, além da entrega de um veículo zero km destinado às demandas das rádios públicas do Estado.

O governador agradeceu o trabalho incansável de todos os comunicadores da máquina pública estadual. Crítico e perfeccionista, ele reforçou que a imagem do Estado deve manter um protagonismo positivo, destacando os esforços da Secom na realização e cobertura dos últimos grandes eventos do Acre, como o Fórum de Governadores da Amazônia Legal, e reforçou que este é um trabalho que precisa ser aprimorado em tempo integral, pois ainda há muitas ações para serem bem comunicadas nos próximos anos da gestão.

“Quero parabenizar a toda a equipe de comunicação. Tenho observado o semblante de cada um de vocês, e vejo a satisfação, o reconhecimento do trabalho que estão realizando. É importante que vocês, comunicadores e servidores, compreendam que fazem parte desse protagonismo. Nenhum gestor ou governador consegue alcançar resultados positivos sem uma equipe unida e determinada, composta por milhares de profissionais dedicados. Temos desafios, mas também temos a oportunidade de resolvê-los e valorizar aqueles que nos ajudam”, destacou o governador.



Um alcance crescente

Os números do trabalho realizado em 2023 pela Agência de Notícias do Acre refletem o compromisso e a eficácia da comunicação pública no estado, que chegou a 63 mil matérias publicadas, 4,6 mil cards e 760 vídeos reels divulgados nas redes sociais, além da ampliação da estrutura física de rádio em seis municípios, num sistema que alcança 75,3% da população acreana.

Entre os marcos alcançados, destacam-se a unificação das redes sociais, o sucesso do 1° Prêmio de Comunicação do Governo do Acre e os investimentos históricos nas rádios públicas Aldeia e Difusora, totalizando um investimento de R$ 4,2 milhões.

Para 2024, está prevista uma série de atualizações e capacitações, bem como o lançamento do 2⁰ Prêmio de Comunicação, em maio. A titular da Secom, Nayara Lessa, ressaltou a importância da Comunicação no zelo pela imagem do governo, destacando a integração da equipe tanto da própria secretaria quanto entre os assessores de comunicação em todos os órgãos estaduais.

“A gente tem avançado em muitos aspectos e trabalhado incansavelmente. Temos vários dados positivos para a nossa comunicação, incluindo a reforma das rádios e a compra de equipamentos. Nunca houve tanto investimento em comunicação como nesta gestão, e estamos empenhados em melhorar continuamente o nosso trabalho, aprimorando textos, vídeos e outros recursos. A reformulação do site da Agência de Notícias é a coroação desse esforço. Com uma produção textual robusta, proveniente de nossos repórteres e assessores, acredito que continuaremos avançando”, reforçou a secretária.

De cara nova

Uma das mudanças mais aguardadas é a renovação do site da Agência de Notícias do Acre, que desde 2007 tem sido uma referência na comunicação local. Com a atualização, o site seguirá uma identidade visual moderna, garantindo maior leveza e rapidez na navegação, além de proporcionar maior segurança orgânica e cibernética aos usuários. O novo layout será adaptado para dispositivos móveis e contará com ferramentas de inteligência Artificial para aprimorar a experiência do usuário.

Além disso, as redes sociais do governo serão integradas, proporcionando maior conectividade e interação com o público. Ferramentas de busca e pesquisas mais precisas estarão disponíveis, facilitando o acesso às informações. O sistema operacional do site estará ligado ao AC.GOV, garantindo uma maior integração com os demais serviços públicos do Estado.

Aperfeiçoamento constante

Durante o encontro, foram realizadas oficinas e apresentações sobre temas relevantes. A revisora Onides Queiroz falou sobre o olhar do revisor, focando na importância das vivências e experiências pessoais na formação profissional e suas realizações pessoais e profissionais. Em seguida, o diretor administrativo e radialista, Gilberto Braga, apresentou as novidades na programação das rádios públicas.

O chefe do gabinete do governador, José Messias, também aproveitou o encontro para reforçar o alinhamento do trabalho entre a comunicação estadual e áreas estratégicas como o próprio gabinete e cerimonial.



Apresentando os avanços do setor digital da comunicação do governo, Verônica Pimentel, chefe do Departamento de Marketing e Inovação, reforçou que o governo é uma marca, onde todas as redes sociais do Estado chegam a 160 mil seguidores, com um alcance de 500 mil pessoas diariamente. Quando se somam às contas institucionais, esse alcance dispara para 2,5 milhões de internautas. A apresentação também contou com a participação da publicitária Lanna Haluam.

Cases importantes no trabalho da comunicação institucional também foram apresentados e discutidos, como a cobertura das enchentes dos rios em 2024, a produção de publicidade feita pela própria Secom, o programa Minuto Mulher, e a virada de sucesso das redes sociais da Saúde, evidenciando o compromisso contínuo com a transparência e a eficácia na comunicação pública.

O 2⁰ Encontro de Assessores do Sistema Público de Comunicação do Acre reafirmou o compromisso do governo com a valorização e modernização da comunicação pública, destacando a importância estratégica desse setor para o desenvolvimento do estado e o fortalecimento do vínculo com a sociedade acreana.

Por: Samuel Bryan – Agência de notícias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

