Um motorista foi detido pela população depois de atropelar e matar um ciclista na Avenida Raimundo Cantuária, próximo da Avenida Mamoré, no bairro Tiradentes, zona Leste de Porto Velho (RO).

O acusado tentou fugir do local após o acidente, mas foi seguido por um grupo de motoboys que o detiveram na Avenida José Vieira Caúla, próximo da Rio Madeira.

A população agiu rapidamente e deteve o motorista, que teve seu carro danificado. As autoridades locais foram chamadas para tomar as providências necessárias.

Durante a revista no veículo do acusado foram encontradas latinhas de cerveja. A investigação do caso está em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.

