Em Nova Soure, no estado da Bahia, um homem foi encontrado sem vida em uma cisterna local. A descoberta chocou a comunidade da pequena cidade. As autoridades foram acionadas e estiveram no local para investigar as circunstâncias do ocorrido.

O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Alagoinhas para a realização dos procedimentos padrões e identificação oficial.

