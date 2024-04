Na manhã desta quinta-feira (11), um motorista de aplicativo de moto, identificado como Antônio Fabrício, e sua passageira, Jéssica Cunha da Silva, 33 anos, enfrentaram um grave acidente de trânsito no cruzamento das Ruas Fares Fegali com a 8 de Dezembro, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações das autoridades de trânsito, Fabrício e Jéssica trafegavam no sentido centro-bairro pela rua 8 de dezembro em uma motocicleta modelo Fazer de cor preto e placa NAG-6A34. Ao se aproximarem do cruzamento com a rua Fares Fegali, Fabrício percebeu que os freios da moto não funcionavam e acelerou para evitar uma colisão com uma caçamba de cor branca e placa MZR-5977, que seguia no sentido bairro-centro pela Fares Fegali.

Apesar dos esforços de Fabrício, a caçamba ainda atingiu a parte traseira da moto e acertou Jéssica em cheio. O impacto lançou os dois na calçada próximo a um comércio. Fabrício sofreu apenas escoriações, enquanto Jéssica teve fratura exposta na perna direita, uma fratura no braço direito e um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve.

Populares que passavam pelo local prestaram auxílio às vítimas e acionaram a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, cujos paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Jéssica ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Fabrício não precisou de atendimento médico e permaneceu no local do acidente.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para o trabalho da perícia. Apesar de estar correto na questão do acidente, o motorista da caçamba fugiu antes da chegada dos agentes de trânsito. Após os procedimentos padrão, a caçamba e a motocicleta foram liberadas.

Por Aikon Vitor, da Folha do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram