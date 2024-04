O cantor e compositor do município de Sena Madureira, Mano Rubens, residente do bairro do Segundo Distrito, gravou uma música em homenagem às famílias do seu bairro. A música já se tornou um sucesso nas redes sociais.

Por Ronaldo Duarte Acreonline.net.

