O governador Gladson Cameli e o comandante da Polícia Militar do Acre, Luciano Fonseca, lideraram na tarde desta quinta-feira, 11, uma solenidade especial na sede da PMAC, em Rio Branco. O evento marcou a entrega de homenagens a duas personalidades militares do estado do Amazonas, em reconhecimento aos serviços de apoio prestados ao governo do Acre.

Durante a cerimônia, o capitão Dilson Castro Pereira, da Polícia Militar do Amazonas, foi condecorado com a Medalha Coronel Fontenele, em virtude de seus notáveis serviços na segurança pública e sua contribuição para o progresso da região. Além disso, o capitão Adonias da Silva, assessor do governo do Estado do Amazonas, também foi reconhecido, embora não tenha podido comparecer ao evento.

O governador Cameli expressou seu respeito por todos os militares que desempenham o papel de ajudante de ordem, destacando a importância dessas pessoas na organização do dia a dia e no apoio ao governador. Em suas palavras, Cameli enfatizou a diferença entre sua experiência de 12 anos no Congresso e seu atual papel como governador, descrevendo-o como um “doutorado para a vida”.



“Quero expressar minha profunda gratidão a todos os militares que atuam como ajudantes de ordem, em nome dos homenageados de hoje. O comprometimento e dedicação dessas pessoas são fundamentais para o bom funcionamento de nossas operações diárias. Vocês são verdadeiros heróis, e o estado do Acre os reconhece e valoriza imensamente”, destacou o governador, ao relembrar todo o suporte que recebe dos ajudantes de ordem que compõem a sua equipe e a do governador do Amazonas.

O comandante Luciano Fonseca também fez comentários durante o evento, destacando os desafios enfrentados pela equipe de segurança do governador, dada a atenção intensa que ele recebe e a necessidade de garantir sua proteção e a de sua família. Apesar dos desafios, Fonseca ressaltou a gratidão pela oportunidade de servir ao governador e ao Estado.

O homenageado, Dilson Pereira, relatou: “É uma honra estar representando a minha polícia aqui, representando a Casa Militar e recebendo esta homenagem. Como o governador mencionou, só nós, que estivemos lá desde o início, sabemos o que enfrentamos. No entanto, nossa missão é clara: estar sempre prontos para servir ao nosso governador e ao nosso estado. Portanto, só posso expressar gratidão hoje e espero continuar contribuindo com o Estado do Acre e com todos os outros estados que sempre nos apoiam. Muito obrigado, governador”.



O evento ocorreu como parte da programação do 27º Fórum de Governadores da Amazônia, reforçando o compromisso de cooperação e reconhecimento mútuo entre os estados da região. Esta homenagem não apenas celebrou os feitos dos homenageados, mas também ressaltou a importância da colaboração inter-regional para promover o desenvolvimento e a segurança na Amazônia.

por Samuel Bryan-Agência de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram