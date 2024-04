Rio de Janeiro– A mãe de Davi Brito, Elisângela Brito, se pronunciou após boatos de que o baiano ganharia uma festa organizada por políticos em Cajazeiras, bairro de Salvador, na Bahia, na final do BBB 24. No Instagram, ela informou que não está organizando nenhum tipo de evento. As informações são do site metrópoles.

“Nós, representantes de Elisângela Brito e Team Davi Brito, viemos por meio desta nota esclarecer um ponto de extrema importância. No site e Instagram do jornal A Tarde tem circulado informações sobre supostos pedidos a políticos para a organização de uma festa comemorativa em função da final do programa Big Brother Brasil (BBB). Gostaríamos de deixar claro que em momento algum fizemos qualquer pedido nesse sentido a qualquer político ou figura pública”, diz o começo da nota publicada no perfil da mãe do baiano.

O texto diz que a equipe e a família considera a informação“algo sem fundamento e desprovido de veracidade”. “Acreditamos na seriedade e na importância de se conduzir qualquer tipo de comunicação de forma transparente e responsável. Portanto, repudiamos veementemente qualquer tentativa de envolver nosso nome em situações que não correspondem à realidade”, pontua.

A nota também deixa claro que não existe autorização para que ninguém faça solicitações a políticos em nome de Davi, ou da família. “Pedimos, portanto, que qualquer informação relacionada a esse assunto seja tratada com cautela e verificada com fontes confiáveis.”

No trecho final, eles detalham que, caso Davi chegue à final do reality e algo seja organizado, será “comunicado oficialmente, com local, horário e estrutura que será montanda”.

Fonte: D24am.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram