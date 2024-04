O governo federal reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Norte do país, destacando o Acre como região estratégica. Durante o Encontro Rotas de Integração Sul-Americana, promovido pelo governo do Acre na última terça-feira, 9, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou um investimento expressivo para melhorar a infraestrutura aeroportuária do estado, somando cerca de R$ 160 milhões em obras nos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.



O ministro enfatizou a importância dessas iniciativas para impulsionar o turismo e o comércio regional, destacando o compromisso do governo em concluir as obras até outubro. Esses investimentos visam superar as dificuldades enfrentadas anteriormente, especialmente em relação às operações de volume nos aeroportos.

Além disso, o evento também foi marcado pelo anúncio de retorno das operações da Azul Linhas Aéreas ao Acre, após oito anos de suspensão. O vice-presidente da empresa, Fábio Campos, anunciou o retorno dos voos diários e diurnos durante o encontro. Com essa ação, a Azul passa a atuar em todos os estados da federação, fortalecendo a conectividade aérea e impulsionando o desenvolvimento regional.

“Nossa união é fundamental para enfrentarmos os desafios do Acre. Com gratidão, celebramos o retorno dos voos da Azul, fruto do trabalho conjunto”, comemorou o governador Gladson Cameli.

Os voos da Azul no Acre estão previstos para começar em 4 de outubro, com passagens disponíveis para venda a partir desta quinta-feira, 11. Os itinerários incluem voos de Belo Horizonte para Rio Branco, com escalas em Porto Velho, facilitando o acesso à região.



Um dos pontos destacados na retomada dos voos da Azul foi a suspensão da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis para empresas aéreas no Acre, uma medida importante adotada pelo governador Gladson Cameli para facilitar as operações das companhias aéreas no estado.

“Foi uma alegria participar de um momento tão importante como esse, com essa agenda de desenvolvimento que o presidente Lula tem trabalhado. Nós temos duas obras em andamento nos aeroportos, tanto no da capital, quanto no de Cruzeiro do Sul. Estão sendo investidos mais de R$ 160 milhões, e as obras estarão concluídas até outubro. Isso permitirá modernizar o aeroporto da cidade e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade de recebimento de voos. Teremos ainda o voo da Azul, que parte de Rio Branco para Porto Velho e depois para Belo Horizonte. Portanto, essa infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento da região”, reforçou o ministro Silvio Costa Filho.

O retorno das operações da empresa no Acre contou ainda com o apoio de toda a bancada federal acreana, principalmente com a atuação do senador Alan Rick.

Esses investimentos e a retomada dos voos da Azul representam um marco significativo para o Acre, fortalecendo sua infraestrutura e conectividade aérea, e contribuindo para o desenvolvimento econômico e turístico da região.

Por Samuel Bryan- Agencia de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

