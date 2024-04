Desde que embarcaram, no último dia 14 do mês de março, levando saúde às comunidades ribeirinhas, que vivem isoladas dos centros urbanos, desde o riozinho do Rola, Igarapé Vai se Ver, Reserva Cumaru e ainda os seringais Passagem, Macaúba e Macapá, os profissionais aportaram novamente, após quase um mês, na manhã desta quarta-feira (10), no porto da Base, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Mesmo longe da família e do conforto do lar, o cirurgião dentista Helil Domingos, que fez parte da equipe de 62 profissionais, como médicos, enfermeiros técnicos de enfermagem, microscopistas, de endemias, entre outros, disse que saudade é compensada pela certeza do dever cumprido, em atender bem quem tanto precisa

“Temos o sentimento de dever cumprido nesses dias que ficamos atendendo a comunidade. Antigamente, eram muitas extrações, hoje em dia a coisa mudou, a visão mudou, como os próprios ribeirinhos falam, a limpeza, que é a profilaxia, as restaurações e a visão têm mudado ao longo dos anos, graças a frequência do itinerante. O trabalho tem sido feito, isso é o resultado, do trabalho, do esforço, que não é fácil, mas os resultados aparecem”.



Segundo a coordenadora do Itinerante Ribeirinho Saúde na Comunidade, Regiane Almeida, mesmo com as dificuldades de acesso, o programa, este ano, superou todas as expectativas, levando atendimento para mais de 3 mil pessoas, com quase 50 mil procedimentos, desde odontológicos, consultas médicas, exames de PCCU, dispensação de medicamentos e outros serviços.

“Mais um ano muito abençoado, embora tenhamos passado muitas dificuldades, por questões da natureza. Conseguimos fazer, cumprir a nossa missão com muito sucesso. A comunidade já estava toda avisada, era um compromisso que tínhamos com eles, de chegar em tempo hábil. O comparecimento foi em peso, muita gente foi atendida com todos os serviços. Este ano, com um diferencial: a gente sempre levou dois odontólogos, duas equipes odontológicas, mas neste ano foram três. Então, foi mais um sucesso, muito gratificante”, comemorou.

