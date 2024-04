Na noite da última terça-feira,9, a guarnição de serviço da ROTAM foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica no bairro Remanso em cruzeiro do Sul . Ao chegar no local, uma equipe de Rádio Patrulha já estava presente, enquanto o senhor M.C.S., de 34 anos, estava danificando e arremessando um portão de ferro do segundo andar, além de ter uma mulher pedindo socorro.

Ao entrar na residência o autor, que estava com uma faca na mão, avançou na equipe, momento em que foi realizado um disparo de arma de condutividade elétrica (SPARK), porém ele continuou, sendo realizado um disparo de arma de fogo, cessando a injusta agressão.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro, enquanto a vítima estava com hematomas no rosto. Foram encontradas várias facas no apartamento e no corredor do prédio, sendo todas entregues na Delegacia de polícia Civil. Foi dado voz de prisão ao agente, porém ele permaneceu internado no Hospital do Juruá.

“Estamos intensificando os atendimentos de ocorrência de violência contra a mulher de tal forma que tivemos uma redução no números. Não vamos deixar uma mulher desamparada, ainda que seja necessário estabelecer confronto com o agressor. Além desse trabalho repressivo no momento da ocorrência também estamos com o atendimento pós violência, através da patrulha Maria da Penha.

Só neste ano estamos com um quantitativo de 130 mulheres sendo acompanhadas periodicamente para evitar novas violências”. Afirmou o Tenente-Coronel Edvan Rogério, Comandante do 6° BPM.

Por ASCOM 6° BPM

