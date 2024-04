A Polícia Civil do Acre (PCAC), através da delegacia geral de Cruzeiro do Sul, em colaboração com a Polícia Civil do Estado do Pará, realizou a prisão de um indivíduo acusado de latrocínio. A ação conjunta resultou na captura do suspeito, cuja investigação e pedido de prisão foram iniciados pelo Delegado Adan Ximenes (PCAC), em Cruzeiro do Sul, e os esforços para localização e captura foram conduzidos pelo Delegado da Superintendência Rodrigo Dias, na cidade de Redenção, no Pará.

O crime ocorreu em 2 de setembro de 2021, quando pelo menos dois indivíduos amarraram e amordaçaram um deficiente físico para roubar uma espingarda e uma motosserra no Ramal do Escondido, em Cruzeiro do Sul. Após serem identificados pela vítima, os perpetradores decidiram encerrar sua vida com dois disparos.

O primeiro suspeito foi detido em Redenção, identificado como F.S.S. As investigações estão em curso para localizar o segundo suspeito, identificado como Derley Vanderley Medeiros de Melo, de 23 anos de idade. Qualquer informação sobre o paradeiro deste indivíduo pode ser encaminhada para o disk denúncia através do número 68-999832673.

Esta prisão conjunta demonstra o compromisso das autoridades policiais em combater crimes violentos e trazer justiça para as vítimas e suas famílias. As investigações continuam em andamento para garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados pela lei.

Assessoria/PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram