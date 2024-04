Manaus – Um vídeo que foi divulgado em grupos de compartilhamento no whatsapp mostra um jovem sendo vítima do tribunal do crime no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus.

Segundo as informações repassadas, ele seria um bandido e teria cometido vários roubos na área, sem permissão, é violentamente castigado, e leva uma surra com pedaços de pau, depois de roubar na área proibida pelo tribunal do crime.

Nas imagens é possível ver um homem dando pauladas na vítima, e gritando com ele. “Cala a boca, cala a boca, pra nunca mais tu roubar, pra nunca mais tu roubar” diz o carrasco. Veja vídeo

Por: cm7brasil

