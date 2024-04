O carro colidiu com uma árvore na avenida Brasil. Duas mulheres da mesma família morreram

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente de trânsito que matou Vitória Nathalia de Souza, 18, e Maria Paula Marinho de Souza, de 15 anos, em Manaus. As duas eram da mesma família.

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (7), na avenida Brasil, bairro Santo Agostinho, zona oeste da cidade. No registro da câmera, é possível perceber quando o carro modelo Toyota Etios, de cor prata, perde o controle na via.

O veículo colidiu com um árvore por volta das 2h. Outro vídeo mostra como as vítimas ficaram no interior do veículo.

Entre os feridos estão o motorista identificado como Adriano, e os três passageiros Thiago Lacerda de Freitas, 20, Ana Beatriz Marinho da Silva, 18, e Ana Alice Maciel, 18.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) foram acionadas por volta das 2h para atender a ocorrência. A equipe usou o desencarcerador hidráulico para recortar parte do automóvel e remover as vítimas.

As informações são de Maria Paula teve o braço arrancado durante o acidente. Já Ana Alice foi arremessada para fora do veículo durante o impacto, foi a única entre os ocupantes do carro que não ficou presa entre as ferragens.

A investigação sobre as circunstâncias do acidente continua em andamento.

Fonte: D24am.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram