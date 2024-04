Na madrugada deste domingo,07, um grave acidente na avenida Brasil, no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus, resultou na perda de duas vidas e deixou outras quatro pessoas feridas. Todas as vítimas estavam no mesmo veículo, um Toyota Etios prata, que colidiu violentamente contra uma árvore.

As vítimas fatais foram identificadas como Vitória Nathalia de Souza, de 18 anos, e Maria Paula Marinho de Souza, de apenas 15 anos. O impacto da batida foi tão severo que equipes do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas precisaram usar equipamentos especiais para resgatar os sobreviventes, incluindo o desencarcerador hidráulico para remover partes do veículo e alcançar as vítimas.

Entre os feridos estão o motorista, identificado como Adriano, e os passageiros Thiago Lacerda de Freitas, de 20 anos, Ana Beatriz Marinho da Silva, de 18 anos, e Ana Alice Maciel, também de 18 anos. Todos foram prontamente socorridos e encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul da capital, onde recebem atendimento médico.

