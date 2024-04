Robinho faz primeiro jogo na penitenciária, dribla colegas de prisão, mas joga com chuteira de outro detento

Robinho fez história no mundo do futebol. Vestiu as cores de Real Madrid, Milan e Manchester City, além dos gigantes brasileiros como Santos e Atlético-MG. No entanto, o momento é diferente e agora ele é um importante nome na Penitenciária 2 de Tremembé. E atrás das grades ele já fez sua estreia oficial no time da cadeia.

Robinho está preso há 14 dias, condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo, na Itália, em 2013

Robinho jogou bola com outros presos na manhã do domingo de Páscoa. Os colegas de presídio, aliás, sabendo que tinha ali um grande atleta, providenciaram logo uma chuteira com a mesma numeração do ex-atleta profissional. Se antes as peças eram de patrocinadores, agora o calçado foi emprestado de outro atleta.

Em campo, que aliás era de terra batida, Robinho colocou sua habilidade à disposição do time dos presos que o “contrataram”. Ele brincou bastante, deu dribles, canetadas e as famosas pedaladas.

Robinho foi batizado em sua estreia. Afinal, se ele foi liso com zagueiros pelo mundo, na cadeia levou uma baita rasteira e ficou caído no chão.

Robinho já está com outros presos

Robinho está com outros presos há alguns dias. Ao chegar na penitenciária, enquanto estava se adaptando, o jogador ficou isolado. Agora está com os outros e também poderá receber visita de familiares nos dias e períodos estabelecidos. Além disso, Robinho vai realizar as atividades propostas e tomar banho de sol e atividades para reintegração.

Robinho está preso após determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para cumprir a pena de nove anos em regime fechado por estupro coletivo na Itália. A decisão brasileira foi por nove votos favoráveis contra dois.

Na época, Robinho jogava no Milan. Agora, a defesa do atleta trabalha para reverter a decisão e tirar o ex-atleta da cadeia.

Por Redação Jogada10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram