Um policial militar matou um colega de farda, tentou assassinar a ex-companheira e cometeu suicídio em seguida, no fim da tarde desta sexta-feira (5), na cidade de Arapiraca, agreste de Alagoas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas.

O crime ocorreu no dia em que a ex-companheira do cabo Moisés da Silva Santos, 31, entrou na Justiça com pedido de reconhecimento e extinção de união estável. Na prática, isso quer dizer que ela pediu para a Justiça reconhecer e extinguir o vínculo (similar a um divórcio) entre eles, em um mesmo ato oficial.

Como foi o crime

O cabo —que já estava se relacionando com outra mulher— avisou a algumas pessoas que iria até a casa da ex-companheira para matá-la. Não há detalhes sobre a motivação nem a confirmação de que foi por causa do pedido de separação.

Ao saber da ameaça, o soldado Eudson Felipe Cavalcante Moura, 24, que atuava no mesmo 3º Batalhão da PM e já tinha participado de operações com Moisés, foi até a casa da mulher para com o colega de farda e tentar fazê-lo desistir do crime.

Imagens de uma câmera de segurança da rua onde mora a mulher mostram Moisés chegando em um carro branco e, logo em seguida, sendo abordado por Eudson

Eles começam uma conversa que durou menos de um minuto. Moisés então saca uma arma e atira à queima-roupa, matando o colega na hora.

Após o primeiro crime, o PM arromba e invade a casa da ex-companheira e atira contra ela, acertando-a de raspão no braço e na cabeça. Depois, atira contra si mesmo e morre no local.

As imagens de outra câmera de segurança mostram a mulher ferida correndo de sua casa, após os tiros.

