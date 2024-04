O São Francisco venceu o Plácido de Castro na tarde deste sábado, 6, no Florestão, e garantiu a última vaga no segundo turno do Campeonato Estadual. Benedito e Ture marcaram os gols Católicos e Leandro Bahia descontou para o Tigre do Abunã.

Abre o returno

Com a classificação garantida, o São Francisco faz o jogo de abertura do returno contra o Humaitá na quarta, 10,às 17h30, no Florestão.

“Vamos recuperar os atletas e focar na disputa do segundo turno. Conseguimos a classificação e a meta é lutar por uma vaga nas competições nacionais em 2024”, disse o técnico do São Francisco, Tinho Damasceno.

Luta contra rebaixamento

Mesmo com a derrota e a eliminação, o Estadual ainda não terminou para o Plácido de Castro. O Tigre do Abunã enfrenta o Atlético na quarta, 10, às 15h30, no Florestão, e quem perder estará rebaixado para a segunda divisão em 2025.

