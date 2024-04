Prêmio de mais de R$ 18,1 milhões em disputa na Mega-Sena; veja se você ganhou

O sorteio da Mega-Sena 2709 foi realizado na noite deste sábado (6) com um prêmio estimado em R$ 18,1 milhões. Apostadores de todo o Brasil aguardaram ansiosamente, sonhando com a chance de transformar suas vidas.

Números sorteados: confira o resultado

Os números sorteados no concurso 2709 foram: 12- 22 – 23 – 24- 47 -53.

Em breve, a Caixa deve divulgar se houve ganhadores desta rodada. Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos desta rodada.

Como apostar na Mega-Sena

Para concorrer na Mega Sena, faça sua aposta em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet através do site da Caixa Econômica Federal. Os sorteios ocorrem às segundas e quartas às 20h, horário de Brasília.

Escolha de 6 a 15 números dos 60 disponíveis no volante. Ganha o prêmio máximo quem acertar os seis números sorteados, mas também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números.

Distribuição do prêmio

O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 45,3% da arrecadação total. Dessa porcentagem, 35% são destinados aos ganhadores da sena; 19% para a quina; 19% para a quadra; 22% para os concursos com final zero ou cinco; e 5% para a Mega da Virada.

Recebimento do prêmio

Os prêmios podem ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência da Caixa Econômica Federal. Se o prêmio for superior ao limite de saque em lotérica, o pagamento será feito exclusivamente em agências bancárias. O ganhador tem até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso contrário, o valor é repassado ao Fies.

Curiosidades

A Mega-Sena já realizou muitos sonhos com seus prêmios milionários. Alguns dos maiores prêmios foram realizados no final de cada ano. Em 2022, foram sorteados mais de R$ 540 milhões. Os números 5, 10, 33, 34, 37 e 57 são os que mais apareceram nos sorteios.

R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram