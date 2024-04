O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA), realizou na última sexta-feira, 5, o “Adesivaço da Inclusão”. A ação aconteceu em frente ao Palácio Rio Branco.

A iniciativa faz parte da “Semana da Cidadania para pessoas com TEA”, promovida pelo MPAC em colaboração com a Assembleia Legislativa do Acre. Durante o evento, foram adesivados veículos, transmitindo à população mensagens sobre direitos e a importância da inclusão para pessoas autistas.

Para a procuradora de Justiça Gilcely Evangelista, coordenadora do GT-TEA, o Adesivaço da Inclusão simboliza o compromisso do MPAC com a causa das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além das atividades de conscientização, a “Semana da Cidadania” também oferecerá atendimentos essenciais à população.

“Estamos conduzindo ações durante a Semana da Cidadania para sensibilizar a população sobre o Transtorno do Espectro Autista. O adesivaço destaca a importância crucial de garantir que as pessoas com TEA tenham oportunidades iguais na sociedade. Este é um alerta que lançamos para conscientizar a todos sobre essa temática fundamental”, afirmou.

A atividade contou também com a participação do promotor de Justiça Ocimar Sales Júnior, integrante do GT-TEA, além de servidores do MPAC.

Fotos: Clovis Pereira

Agência de Noticias MPAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram