Um homem de 44 anos foi espancado após marcar encontro com uma mulher casada neste sábado (06) em uma via pública do bairro Eldorado, na zona Sul de Porto Velho (RO).

Bastante lesionado no rosto, ele chegou na UPA dizendo que havia sido vítima de uma emboscada, cilada. Policiais militares foram chamados para registrar a ocorrência.

À polícia, a vítima relatou que uma amiga dele e da família teria pedido para que ambos fossem juntos fazer compras para ela.

O homem aceitou e ficou no local combinado esperando. Foi quando em determinado momento, a mulher chegou de moto com o marido dela.

O homem revoltado e muito descontrolado acusava a vítima de ter um caso amoroso com a mulher dele.

O suposto marido traído teria espancado a vítima com vários socos no rosto e depois fugiu com a esposa. O caso será devidamente apurado pela Polícia Civil.

Rondoniaovivo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram