Reajustes e novidades no Bolsa Família, veja o que esperar para Abril de 2024.

À medida que avançamos no ano de 2024, o foco dos brasileiros se volta para as recentes modificações e o aguardado calendário de pagamentos do Bolsa Família.

Este essencial programa de assistência social, que busca oferecer suporte às famílias em situação de vulnerabilidade, foi sujeito a importantes reformulações visando uma melhor adequação às necessidades dos beneficiários.

Neste contexto, trazemos neste artigo as principais mudanças estabelecidas para o mês de abril de 2024 e como isso impacta o calendário de distribuição dos recursos.

Atualizações importantes no Bolsa Família para Abril de 2024

O programa Bolsa Família teve atualizações consideráveis em sua estrutura.

A partir de abril de 2024, o valor mínimo destinado a cada família cadastrada experimentou um aumento, fixando-se em R$600.

Tal ajuste reflete o comprometimento do governo com a promoção de uma política de distribuição de renda mais equitativa e justa.

Vejamos com mais detalhes a nova configuração dos benefícios após esta recente reformulação:

Benefício Básico Garantido: Valor de R$600 para famílias de até quatro integrantes. Para famílias maiores, um adicional de R$142 por pessoa é concedido.

Suporte para Gestantes e Lactantes: Um bônus adicional de R$50 é fornecido para auxiliar mulheres nesta etapa fundamental.

Auxílio para Famílias com Crianças Pequenas: A inserção de um extra de R$150 por criança com menos de seis anos tem o objetivo de estimular o cuidado e o desenvolvimento na primeira infância.

Apoio à Educação: Crianças e adolescentes entre sete a dezoito anos recebem um adicional de R$50 cada para incentivar a permanência na escola.

Programa Auxílio Gás dos Brasileiros: Cerca de seis milhões de famílias são contempladas com aproximadamente R$100, distribuídos bimestralmente, para ajudar nas despesas com gás.

Evidentemente, a quantia total do benefício varia de acordo com a composição familiar, garantindo que o apoio alcance aqueles que verdadeiramente necessitam.

Como ficam os pagamentos em Abril?

O agendamento dos pagamentos do Bolsa Família para abril de 2024 adota o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) como critério, promovendo uma distribuição organizada e sistemática dos recursos.

Confira a programação:

NIS final 1: A partir de 17 de abril

NIS final 2: 18 de abril

E assim sucessivamente, concluindo com NIS final 0 no dia 30 de abril.

O que fazer em caso de bloqueio do benefício?

Existem várias razões que podem levar ao bloqueio do benefício do Bolsa Família, desde inconsistências cadastrais até suspeitas de fraude.

É fundamental que os responsáveis familiares busquem um CRAS ou o setor responsável pelo CadÚnico para realizar a atualização cadastral necessária, processo este que é exclusivamente presencial.

Cumprida esta etapa, os benefícios previamente bloqueados são liberados de forma retroativa, uma vez confirmado o direito ao auxílio.

Como desbloquear o benefício ?

Consulte o aplicativo Caixa Tem e demais canais oficiais para identificar o motivo do bloqueio.

Certifique-se de que não há inconsistências em seu cadastro.

Procure um CRAS para esclarecimentos e atualizações, se necessário.

Esteja sempre atento às novidades e possíveis alterações no programa Bolsa Família, garantindo assim o recebimento adequado do seu benefício.

