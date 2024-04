Na gravação, a tia acusa a sobrinha de ter tido relações sexuais com o marido dela

Uma adolescente de 14 anos foi agredida e teve uma panela de água quente jogada sobre a cabeça pela própria tia, 42. A mulher ainda filmou as agressões que teriam sido motivadas por ciúmes do marido dela.

O caso aconteceu na última quarta-feira (3), em Samambaia Sul, no Distrito Federal. No vídeo, é possível perceber que a adolescente estava sentada no chão quando a tia começou a derramar a água quente sobre ela.

A menina aparece agonizando de dor e mesmo assim ainda é agredida pela tia com socos e tapas. Na gravação, a tia acusa a sobrinha de ter tido relações sexuais com o marido dela.

As agressões só terminaram quando os filhos da mulher apareceram e impediram que ela continuasse. A adolescente está internada em estado grave em um hospital.

De acordo com as informações, a menina morava em Minas Gerais e há um ano foi morar com a família da tia em Brasília.

O Boletim de Ocorrência foi registrado na delegacia da Cidade Ocidental. Os crimes devem ser investigados pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Conselho Tutelar também foi acionado.

Fonte: D24am

