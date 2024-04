Uma confusão foi registrada após o fim de uma festa, na manhã do último sábado (30) após uma festa na Praia do Cumbuco, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A confusão foi registrada em vídeo por testemunhas. De acordo com a estudante universitária Yohanna Stephane, a mulher que aparece no vídeo sendo agredida, a confusão foi motivada por ciúmes.

Ela afirma que ao se dirigir para o banheiro, um homem olhou para ela e a companheira dele percebeu e não gostou. “Passei para ir ao banheiro e vi esse que foi o agressor olhando para mim. Ao voltar do banheiro ele estava ao lado dessa mulher. Ela viu ele olhando para mim. Quando sentamos em um local para comer ela veio bateu nas minhas costas e começou a ter o ataque de ciúmes”, relata. Nas imagens citadas por Yohanna, é possível ver o momento em que ela, inicialmente discute com outra mulher.

Em determinado momento, um homem sai de dentro de um carro e passa a xingá-la e acerta um soco no rosto da vítima. Neste momento, outro homem tenta separar a briga, mas também é agredido e chegar a cair no chão com o agressor trocando socos e pontapés. Segundo Yohanna, o agressor identificado apenas com Emmanuel chegou a pegar uma pedra para atingi-la, mas esse momento não chegou a ser gravado, conforme relato da vítima. “Voltei para pegar minha bolsa, quando percebei, ele vinha com uma pedra de paralelepípedo para nos atacar e começamos a correr.

O segurança veio pediu para a gente se afastar”, relembra. A estudante afirmou que registrou uma queixa na delegacia contra o agressor, na segunda-feira (1º), Yohanna publicou uma foto nas redes sociais mostrando a fachada da 2ª Unidade Integrada de Segurança (Uniseg), onde o fato foi registrado

