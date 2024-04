Segundo a mãe do ex-jogador, ele estava acompanhado da namorada no início da briga que começou por um não cumprimento

Imagens de câmeras de segurança registraram o moemnto em que o ex-jogador de futebol profissional Caíque Andrade, 28, foi atropelado pelo próprio amigo após discussão em uma rede de fast food localizada na cidade de Arujá, região metropolitana de São Paulo, na madrugada do último domingo (31).

De acordo com informações da polícia, a vítima e o grupo de amigos tinham acabado de sair de um pagode pelas redondezas. A discussão aconteceu próximo da lanchoente enquanto o suspeito estava dentro de um carro cinza.

Após a discussão, o veículo deu meia volta e atingiu Caique, que foi arremessado com o impacto da ação. O motorista fugiu do local do crime, mas foi identificado pelas autoridades. O suspeito tem passagem pela polícia por estelionato e, segundo testemunhas.

A mãe de Caique contou à TV Bandeirantes que o filho está internado em estado grave num hospital na cidade de Mogi das Cruzes, também na região metropolitana de São Paulo, após apresentar fratura no crânio e perfuração no pulmão com impacto do atropelamento.

A vítima está internada em estado grave num hospital na cidade de Mogi das Cruzes, também na região metropolitana de São Paulo, após apresentar fratura no crânio e perfuração no pulmão com impacto do atropelamento. A dona do veículo foi contactada pelas investigações e suspeito já foi identificado pelas autoridades da Delegacia de Polícia de Arujá.

Ainda segundo a mãe de Caíque, ele estava acompanhado da namorada no início da briga que começou por um não cumprimento. A mãe ainda afirmou que o homem atropelado estava sob efeito de álcool no momento do conflito.

O caso será registrado como quádrupla tentativa de homicídio por dolo direto, visto que o “veículo foi utilizado como arma”, afirmou Jaime Pimentel, delegado da Polícia de Arujá.

Fonte: D24am

