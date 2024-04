Todos os itens que não forem arrematados até o fim do prazo do leilão judicial ficarão disponíveis para venda direta no site da leiloeira pelo prazo de 60 dias

Nesta quarta-feira, 3, encerra o prazo para enviar lances para o leilão judicial promovido pela Vara Cível de Sena Madureira, que tem disponível 223 hectares de uma fazenda, uma edificação no bairro Pista e um terreno.

Outros dois leilões se encerram no dia 4: o da Vara Cível de Brasiléia tem um terreno no Loteamento José Rabelo, outro no centro da cidade e duas vacas nelore; o segundo é da 4ª Vara Criminal de Rio Branco, com três motos, seis celulares, um relógio de pulso, cinco grades de metalon e um roteador.

Mais três vendas públicas ocorrem no dia 5, com itens provenientes da 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul, Vara Cível de Plácido de Castro, Vara Única de Rodrigues Alves: um lote de geladeira duplex, smart tv, 17 milheiros de tijolos com oito furos, dois galpões, um carro, uma moto, um terreno e dois pontos comerciais.

No dia 6, ocorre o evento da 4ª Vara Cível de Rio Branco com uma casa no bairro Ouricuri, quatro celulares e um relógio de pulso. No dia 8, são mais três leilões, sendo da Vara Cível de Plácido de Castro, com um ponto comercial na Avenida Diamantino Augusto de Macedo; a Vara Cível de Feijó com uma casa; e a Vara Cível de Sena Madureira com uma fazenda, um sítio, uma motoneta e uma mesa de cerejeira com 24 cadeiras.

Até o dia 9 é possível arrematar um carro proveniente da Vara Cível de Senador Guiomard e outro carro da 4ª Vara Criminal de Rio Branco. Por fim, os três últimos leilões ocorrem nos dias 15 e 16 deste mês, com uma retroescavadeira, um terreno na Estrada Juarez Távora e mais três carros.

Todos os leilões previstos ocorrem na modalidade eletrônica e estão em andamento no site da leiloeira: clique aqui

TJAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram