O elenco do Humaitá deveria iniciar nesta quarta, 3, no campo do Airton, a preparação para o Campeonato Estadual Sub-20, programado para começar no dia 14 de maio. Contudo na noite dessa terça, 2, o presidente do Tourão, Igor Cotta, comunicou a desistência da equipe do torneio.

Assassinato foi o motivo

Segundo o técnico Kinho Brito, comandante do profissional, a desistência ocorreu por causa do assassinato do atacante Thiago Oséas, atleta do Santa Cruz, no último fim de semana no bairro Santa Inês, na periferia de Rio Branco.

“O Humaitá estava com seu planejamento fechado. A morte do garoto do Santa Cruz fez o nosso presidente repensar a participação no Sub-20. O Humaitá iria importar alguns atletas para a competição e por isso ocorreu a mudança”, explicou Kinho Brito.

Por Phd Esporte clube

Foto Manoel Façanha

